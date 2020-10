Si parte alle 15:00 sul circuito di Alcaniz, quando la MotoGp scalderà i motori per dare inizio al Gran Premio di Aragon, decimo appuntamento del campionato del Mondo di MotoGp.

Gran Premio di Aragon: si parte alle 15:00!

Si riparte con la MotoGp sul circuito Alcaniz di Aragon, in Spagna. In pista i centauri della classe iridata si sfideranno per guadagnarsi la leadership del mondiale, attualmente nelle mani di Fabio Quartararo, protagonista ieri di una sensazionale pole position, la 4 in questa stagione.

Il rider del team Yamaha Petronas SRT tenterà l’allungo in classifica sul rivale della Suzuki, Joan Mir, staccato di soli dieci punti.

Pronto all’assalto alla prima posizione in classifica anche Maverick Vinales, attualmente in classifica, cercherà di capitalizzare il vantaggio della partenza dalla prima fila, con una Yamaha che si è dimostrata molto efficace al Motorland di Aragon. Già nelle sessioni di prove libere e in qualifica, infatti, i piloti Yamaha si sono dimostrati molto veloci sul circuito spagnolo, storicamente favorevole alla Honda e, in particolar modo, a Marc Marquez, assente per un grave infortunio rimediato all’inizio del campionato sul circuito di Jerez de La Frontera.

Altra storia per Andrea Dovizioso, confinato nelle retrovie della griglia di partenza, dopo l’incomprensione di ieri in pista con il collega e compagno di squadra Danilo Petrucci, costatogli il passaggio in Q1. Il pilota di Forlimpopoli scatterà dalla casella numero 12 della griglia di partenza e dovrà cercare fin da subito di recuperare posizioni per raggiungere la testa della corsa e ridurre il distacco dal leader della classifica Fabio Quartararo.

MotoGp LIVE: il Gran Premio di Aragon in diretta – Ore 15:00