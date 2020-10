LIVE MotoGp Aragon, le qualifiche in tempo reale

Live MotoGp Aragon: in diretta le qualifiche del decimo appuntamento del campionato del Mondo di MotoGp al Motorland di Aragon



LIVE MotoGp Aragon

Inizia l’ultimo turno di prove libere prima delle qualifiche, che deciderà l’ordine di partenza del Gran Premio di Aragon , in programma per domani, domenica 18 ottobre (Qui gli orari per seguire il Gtan Premio di MotoGp di Aragon).

In pista mancherà la presenza di uno dei protagonisti del campionato del Mondo di MotoGp, sua maestà il dottore Valentino Rossi, costretto a restare a casa dopo essere risultato positivo al coronavirus.

In pista le Yamaha, veloci in tutti i turni di prove libere, dovranno confermare il passo fatto vedere ieri, in un circuito storicamente favorevole alla Honda ed indigesto alle moto della casa dei tre diapason.

Occhi puntati su Fabio Quartararo, attualmente leader della classifica mondiale, che dovrà difendere la sua posizione in classifica dagli attacchi degli inseguitori e tentare un allungo sul rivale della Suzuky, Joan Mir.

Chiamate al riscatto le Ducati, che già nella giornata di ieri avevano riscontrato non poche difficoltà causate prevalentemente dall’assenza di grip e dalle basse temperature.