Motomondiale, qualifiche GP Teruel: la cronaca LIVE

Motomondiale, le qualifiche del GP di Teruel live dalli 15

Undicesimo appuntamento del Motomondiale al Motorland di Aragon, dove lo scorso weekend la Suzuki ha visto trionfare Alex Rins sulla Honda di Alex Marquez e le Yamaha di Vinales, Quartararo e Morbidelli. Nella stessa giornata il team di Hamamatsu ha raggiunto un altro importantissimo traguardo, con Joan Mir che ora è in testa alla classifica del mondiale, pur non avendo mai vinto una gara in questa stagione.

Tanta dunque l’incertezza sul vincitore del campionato del Mondo di MotoGP, che con l’assenza di Marc Marquez ha visto vincere ben 8 piloti diversi. Un mondiale molto differente da quelli visti negli ultimi anni, dove a dominare era la Honda capitanata dal numero 93 (per l’appunto Marc Marquez) che, con molta probabilità, non rivedremo in questo campionato, viste le ultime notizie che circolano nel paddock, secondo le quali l’otto volte campione del mondo dovrebbe sottoporsi ad un terzo intervento alla spalla, dopo il brutto incidente che lo ha visto coinvolto nelle prime gara sul circuito di Jerez de la Frontera.

Motogp Teruel: Cronaca delle Q1 LIVE

14:57 – Miller ancora il più veloce in pista in 1:47.394

14:56 – Jack Miller firma il miglior tempo al termine della seconda tornata

14:54 – Brad Binder continua a migliorare il proprio miglior tempo con tre decimi di vantaggio!

14:53 – Alla fine del primo turno il più veloce in pista è Brad Binder

14:50 – Iniziano le qualifiche della MotoGP