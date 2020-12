Live Torino – Udinese: Giampaolo si gioca la panchina

Live Torino – Udinese

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

Giampaolo si affida al solito 3-5-2 sperando che Belotti continui a segnar gol e che anche Zaza inizi a inquadrare lo specchio della porta. Nessuna sorpresa tra i titolari, assente solo Ansaldi reduce da un’ottima partita contro la Juventus.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Vojvoda; Zaza, Belotti.

Allenatore: Giampaolo.

A disposizione: Rosati, Milinkovic-Savic, Bremer, Izzo, Segre, Lukic, Gojak, Edera, Bonazzoli, Murru, Vianni, Buongiorno.

Dal punto di vista tattico, Gotti schiera la stessa formazione dei rivali. In attacco confermato Pussetto, Lasagna partirà dalla panchina così come Nestorovski.

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Pussetto. Allenatore: Gotti.

A disposizione: Scuffet, Gasparini, Makengo, Lasagna, Molina, Ter Avest, Micin, Nestorovski, Mandragora, Becao, Palumbo, Coulibaly.

PRE-PARTITA

Il Torino nello Stadio di casa vuole cancellare la bruciante sconfitta nel derby con la Juventus e contemporaneamente uscire dalla zona retrocessione. Per i granata la classifica comincia a diventare calda e la panchina di Giampaolo scricchiola sempre di più. L’Udinese arriva a Torino con una marcia in più, forte degli ultimi 3 risultati utili consecutivi ottenuti in campionato. La squadra di Gotti nelle ultime giornate si è mostrata decisamente in forma e la classifica non è al momento preoccupante (i friulani hanno una partita da recuperare contro l’Atalanta – ndr). Il match offre interessanti punti in chiave salvezza e potrebbe essere decisivo per il futuro di Giampaolo.