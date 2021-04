DIRETTA LIVE Juventus Parma, cronaca e risultato in tempo reale: le probabili formazioni

Clicca qui per aggiornare la diretta live Juventus Parma

Dopo il 0-4 dell’andata, le due squadre si riaffrontano. La Juventus è alla ricerca dei tre punti per non rimanere indietro nella corsa alla prossima Champions League. Dopo la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta, i bianconeri hanno l’obbligo di vincere oggi. Per l’occasione recupera Cristiano Ronaldo, che giocherà in coppia davanti con Paulo Dybala. Non ci sarà all’ultimo Demiral, fermato da un affaticamento muscolare. Il Parma invece ha assoluto bisogno di punti, per mantenere vivo il sogno salvezza. Davanti si punta sull’esperienza di Pellè e l’imprevedibilità dei rumeni Man e Mihaila.

Diretta Live Juventus Parma dalle 20:45: le probabili formazioni del match

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.

Panchina: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Frabotta, Bernardeschi, Bentancur, McKennie, Kulusevski, Correia, Morata.

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bani, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Mihaila. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Panchina: Colombi, Zagaritis, Laurini, Dierckx, Valenti, Sohm, Hernani, Traore, Brunetta, Karamoh, Gervinho, Cornelius.

ARBITRO: Piero Giacomelli di Trieste

ASSISTENTI: Paganesi e Berti. Il quarto uomo sarà Aureliano. Al VAR La Penna con assistente Di Iorio.

Juventus-Parma: come arrivano le due squadre

La Juventus è reduce dalla sconfitta di domenica contro l’Atalanta, che ha complicato il cammino bianconero verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Pirlo ritrova Cristiano Ronaldo, non convocato a Bergamo per un problema al flessore. Sarà lui a guidare l’attacco della Vecchia Signora contro il Parma, una delle sue vittime italiane preferite. Il Parma invece è con un piede ormai in Serie B. Dopo la sconfitta subita in rimonta nei minuti di recupero nello scontro salvezza contro il Cagliari, gli emiliani sono costretti a fare punti quasi in ogni gara per mantenere accese le speranze di rimanere nella massima serie.