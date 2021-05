LIVE Sassuolo Juventus, cronaca e risultato in tempo reale: le probabili formazioni

Clicca qui per aggiornare la diretta live Sassuolo-Juventus

Una mercoledì dal sapore di Europa per entrambe le squadre. Il Sassuolo è a caccia di punti per mantenere ancora vivo il sogno Europa League. Il distacco dalla Roma è di soli 2 punti e le recenti prestazioni della formazione giallorossa fanno aumentare le speranze all’interno dell’ambiente neroverde. Sentimenti opposti in casa Juventus. I bianconeri non possono più sbagliare dopo la cocente sconfitta in casa contro il Milan, diretta avversaria alla corsa per la Champions League. In questo momento si trovano quinti in classifica, a un punto dal Napoli quarto. Ma con tutte e tre le rivali la Vecchia Signora ha gli scontri diretti a sfavore. Fondamentale per partecipare alla prossima massima competizione europea, Superlega permettendo, sarà quindi vincere tutte le partite rimaste. A cominciare dal match di Reggio Emilia. All’andata Juventus-Sassuolo finì 3-1 per i bianconeri.

Live Sassuolo-Juventus, probabili formazioni: Ronaldo out

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, M. Lopez; Berardi, Traorè, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi

A disposizione: Pegolo, Ayhan, Rogerio, Peluso, Chiriches, Toljan, Magnanelli, Maxime Lopez, Bourabia, Caputo, Haraslin, Defrel.

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. Allenatore: Pirlo

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Demiral, Ramsey, McKennie, Bentancur, Bernardeschi, Kulusevski, F.Correia, Ronaldo.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste

ASSISTENTI: Baccini e Galetto, Volpi (Quarto Uomo)

VAR: Banti, Vivenzi (Assistente Var)