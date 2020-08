MotoGp 2020, Misano: ecco come acquistare i biglietti per le 15 tribune aperte

È notizia di questa settimana di Ferragosto che in occasione del doppio appuntamento di Misano (Gran Premio del 13 e del 20 settembre) del Motomondiale 2020 potrenno assistere, ogni giorno, 10 mila persone. I posti assegnati saranno solo in 15 tribune, pertanto chi aveva acquistato nei mesi passati i biglietti per il prato sarà rimborsato.

MotoGp 2020, doppio appuntamento di Misano 13 e 20 settembre

Gli organizzatori del circuito Marco Simoncelli proprio in queste ore stanno scaldando i motori della macchina della vendita dei biglietti in vista dei due Gran Premi che si disputeranno sul tracciato il weekend del 13 e 20 settembre. LPera notizia della possibilità di fare accedere il pubblico è arrivata questa settimana, ma per il primo appuntamento i biglietti sono già esauriti per la giornata della gara, mentre ne restano pochi per le libere del venerdì e le qualifiche di sabato.

Tutti i biglietti saranno nominativi (gli elenchi resteranno a disposizione delle autorità sanitarie). I posti assegnati riguardano 15 tribune: Tribuna A, Tribuna B, Tribuna C, Tribuna Centrale, Tribuna D, Tribuna D Biker (senza moto), Tribuna Misanino, Tribuna D Top, Tribuna Brutapela Gold, Tribuna Brutapela settori A/B/C/D). Infine, saranno 19 gli accessi presidiati da 700 steward.

MotoGp 2020 Misano ecco come rendere nominativo il biglietto

Chi è già in possesso del tagliando relativo alla giornata del 20 agosto dovrà renderlo nominativo accedendo al sito web: https://www.rimborso.info/personalizzazione. Ultimata la procedura di registrazione si riceverà una email nominativa di conferma. Questa mail dovrà essere presentata al momento dell’ingresso unitamente al biglietto. Mentre chi possiede un biglietto per Tribuna Brutapela settori E/F/G/H potrà accedere, senza pagare alcuna somma ulteriore, alla Tribuna E numerata con seggiolini e maxischermo. Il nuovo biglietto verrà, infatti, consegnato all’ingresso con il posto assegnato.

Infine non sarà possibile accedere Prato, quindi chi è in possesso di un tale tagliando, sarà rimborsato.