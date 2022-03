F1, Haas chiede di correre anche domenica mattina: i motivi

Il materiale della Haas è arrivato sul circuito di Sakhir in ritardo di 48 ore rispetto a tutti gli altri team di Formula 1. La causa? Problemi al cargo che trasportava le monoposto e le casse della scuderia americana. A causa di questo ritardo la Haas VF-22 non è stata completata prima dell’inizio della prima giornata dei test in Bahrain e ha saltato la mattinata del day-1. Pare che per “non essere svantaggiata” il team principal Gunter Steiner e i vertici Haas abbiano fatto una richiesta particolare alla Fia e alle Formula 1. Ecco i dettagli.

Haas fa richiesta di correre domenica mattina: ecco i dettagli

Come riportato da Mara Sangiorgio durante la diretta della prima giornata di prove libere su Sky Sport F1, Haas avrebbe chiesto di correre nella mattinata di domenica 13 marzo per recuperare le quattro ore di pista che hanno perso a causa del ritardo della consegna dei pezzi. Ancora non sappiamo se la richiesta ufficiale fatta dal team principal Gunter Steiner alla Formula 1 sarà accettata, ma il lavoro in pista della scuderia americana inizierà in ritardo rispetto alle altre scuderie. Infatti, il primo pilota Haas a scendere in pista sarà Pietro Fittipaldi nella sessione pomeridiana della prima giornata di test.