F1, Haas correrà giovedì in Bahrain? Ecco la situazione sui pezzi bloccati

Il materiale della Haas è arrivato a Sakhir dopo i problemi al cargo che ne hanno rallentato l’arrivo in Bahrain: le monoposto e le casse sono giunte in autodromo nella notte, in grave ritardo rispetto le tempistiche che erano state prefissate. Ritardo che varierà i piani della scuderia americana durante i test. Ecco di seguito la situazione.

La situazione in casa Haas a causa dei ritardi

La squadra americana ha iniziato ad allestire i box, ma i piani di lavoro dovranno subire dei cambiamenti perché la preparazione della VF-22 non potrà essere completata prima dell’inizio della prima giornata di test. La Haas, infatti, conta di schierare la propria monoposto nel pomeriggio di domani con Pietro Fittipaldi alla guida. Per il momento non ci sono ulteriori aggiornamenti da parte del team principal Gunter Steiner.

Per quanto riguarda la situazione pilota (per sostituire Mazepin) ci potrebbero essere novità dopo la giornata di oggi. Infatti, nella giornata di mercoledì 9 marzo sono previsti incontri tra i vertici Haas e quelli Ferrari per definire la seconda guida da affiancare a Mick Schumacher. Al momento il favorito resta Antonio Giovinazzi anche se c’è la candidatura di Nico Hulkenberg e di Kevin Magnussen. Ovviamente, la scuderia americana, cercherà di ottenere agevolazioni dalla scuderia di Maranello dopo aver rinunciato allo sponsor russo Uralkali.