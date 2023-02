Formula 1, test Bahrain 2023 LIVE: risultati e tempi del day 2

Dopo la prima sessione conclusa con il miglior tempo del campione in carica Max Verstappen sulla sua Red Bull, anche oggi si torna in pista per la seconda giornata dei test pre campionato a Sakhir (Bahrain). Sessione che si è aperta con Fernando Alonso, il primo ad andare in pista, e che si concluderà alle ore 17:30. Ecco di seguito il programma di oggi dei 10 team e i risultati e tempi LIVE del day 2.

Programma day 2 test Bahrain 2023

Ecco di seguito il programma della giornata odierna dei 10 team e l’alternanza dei piloti:

REB BULL – Mattina: Perez | Pomeriggio: Verstappen;

– Mattina: Perez | Pomeriggio: Verstappen; FERRARI – Mattina: Sainz | Pomeriggio: Leclerc;

– Mattina: Sainz | Pomeriggio: Leclerc; MERCEDES – Mattina: Hamilton | Pomeriggio: Russell;

– Mattina: Hamilton | Pomeriggio: Russell; ALPINE – Mattina: Ocon | Pomeriggio: Gasly;

– Mattina: Ocon | Pomeriggio: Gasly; MCLAREN – Mattina: Norris | Pomeriggio: Piastri;

– Mattina: Norris | Pomeriggio: Piastri; ALFA ROMEO – Mattina e Pomeriggio: Zhou;

– Mattina e Pomeriggio: Zhou; ASTON MARTIN – Mattina e Pomeriggio: Alonso;

– Mattina e Pomeriggio: Alonso; ALPHATAURI – Mattina: Tsunoda | Pomeriggio: De Vries;

– Mattina: Tsunoda | Pomeriggio: De Vries; HAAS – Mattina: Magnussen | Pomeriggio: Hulkenberg;

– Mattina: Magnussen | Pomeriggio: Hulkenberg; WILLIAMS – Mattina e Pomeriggio: Sargeant.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Il LIVE della seconda giornata di test 2023

– Magnussen si piazza al primo posto con il tempo di 1:33.710. Tempo registrato con la gomma C3 (la più morbida);

– Al momento c’è sempre al comando Sainz: 1:37.248 (5 giri)

– Molto vicini Sainz e Hamilton, 37″2 Sainz, 37″5 Hamilton;

– Yuki Tsunoda è al lavoro con i rastrelli aerodinamici davanti alle fiancate. Sesto tempo in 1:43.615;

– Qualche rastrello sulla McLaren di Lando Norris;

– Esce dai box anche Lewis Hamilton;

– Seguono l’Alfa Romeo, la McLaren e la Ferrari di Sainz;

– Alonso è il primo ad andare in pista;

– Semaforo verde in fondo alla pit-lane: inizia la seconda giornata di test in Bahrain;