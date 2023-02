Test Sepang Shakedown Day 2 MotoGp 2023, la seconda giornata di test al SIC (Sepang International Circuit) è stata caratterizzata dal meteo. Il nome del primo pilota a scendere in pista è stato il tester Aprilia Lorenzo Savadori che, nella giornata di ieri ha provato ben sei RS-GP, ha seguito Michele Pirro tester Ducati, con il prototipo della Desmosedici. Scendono successivamente in pista Cal Crutchlow con la Yamaha, Stefan Bradl con la Honda e successivamente Augusto Fernandez.

Test MotoGp 2023: chi è il più veloce?

Il pilota più veloce a correre sia sul bagnato che su terreno asciutto è stato proprio Lorenzo Savadori, rookie della GASGAS. Successivo alla pausa pranzo scende in pista con le slick portandosi al comando, dopodiché anche gli altri piloti adottano pneumatici da asciutto. Per quanto riguarda Dani Pedrosa, il pilota correrà la gara di Jerez come wild card, è sceso in pista inizialmente senza trasponder, montato nel tardo pomeriggio.

Chi è stato il più veloce a fine giornata? Ancora una volta Cal Crutchlow, il più veloce del Day 1, che ha portato la Yamaha M1 davanti alla Ducati di Michele Pirro con il crono di 2’02.079.

Terzo tempo per il rookie Augusto Fernandez, che ha preceduto l’Aprilia di Lorenzo Savadori e la KTM di Jonas Folger.

Dettagli, giri migliori

Giro Migliore:

Jorge Martin SPA Ducati 1’57.790 (2022)

Giro migliore in gara:

Jorge Martin SPA Ducati 1’59.634 (2022)

Sepang Shakedown Test: 5 – 7 febbraio

Sepang Test: 10 – 12 febbraio

Test di Portimao: 11-12 marzo

Ci saranno prove ufficiali di una giornata per la classe MotoGP dopo il Gran Premio di Spagna e il Gran Premio di San Marino:

Test di Jerez: 1 maggio

Test di Misano: 11 settembre

Per Moto2 e Moto3, la stagione inizierà con test privati, ma con tutti i team e i piloti presenti, al Circuito de Jerez-Angel Nieto:

Moto3: 9 – 10 marzo

Moto2: 14 – 15 marzo

Test ufficiale pre-stagionale 2023, Portimao

Test Moto2 e Moto3: 17 – 19 marzo

Ci saranno anche test ufficiali di una giornata per le classi Moto2 e Moto3 dopo il Gran Premio di Spagna e il Gran Premio di Gran Bretagna.

Test Jerez Moto2 e Moto3: 2 maggio

Silverstone Test Moto2 e Moto3: 7 agosto