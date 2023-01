Nuovo team Yamaha Monster 2023, la nuova generazione del MotoGP si prepara a uscire allo scoperto con grande anticipo sulla Formula Uno. Come riportato sul portale MotoGp.com la fabbrica di Iwata svelerà i nuovi colori e la nuova moto il 17 gennaio da Jakarta mentre cercano di riconquistare il titolo mondiale. I primi giri in pista per le moto 2023 tra tre settimane, nei test precampionato di Sepang.

Nuovo team Yamaha Monster 2023: 17 gennaio a Jakarta

Secondo gli ultimi aggiornamenti posti sul portale motogp.com si partirà dal team factory Yamaha Monster, in programma nella mattinata di martedì 17 gennaio a Jakarta. Si può dire che in Italia sarà ancora notte fonda. Sempre in questa settimana, sabato 21 gennaio, sarà la volta di Gresini Racing.

Ducati Lenovo Team la troveremo a Madonna di Campiglio lunedì 23 e martedì 24, in un unveiling esteso anche alla formazione ufficiale della Superbike. Mercoledì 25 avrà luogo il vernissage milanese di Prima Pramac Racing, mentre giovedì 26 KTM Factory Racing.

Le possibilità di Quartararo e Morbidelli

A quando la possibilità di vedere in azione Fabio Quartararo e Franco Morbidelli? Per vedere i più grandi della M1 occorrerà attendere, il campione del mondo 2021 e l’italiano sono in cerca di rilancio. Bisognerà attendere i primi test pre-campionato di Sepang a partire dalla seconda metà di febbraio.

MEYM Digital Press Kit 2023

Il MEYM Digital Press Kit 2023, che include immagini e video dei nuovi colori e moto del team, sarà pubblicato lo stesso giorno sul sito Web di Yamaha e sui loro canali di social media. Mentre sul sito di motogp.com potrete trovare tutte le ultime notizie dall’evento.