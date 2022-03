Sei Nazioni dove vedere Inghilterra Irlanda: SKY streaming e diretta TV

Dopo una settimana di stop torna il grande rugby del Sei Nazioni, ecco dove vedere Inghilterra Irlanda in streaming e diretta TV. L’ennesimo derby britannico suona come un’ultima chiamata per entrambe le compagini. Chi perde dice addio alla possibilità di vincere il torneo.

Inghilterra e Irlanda arrivano a questa sfida divise in classifica da appena un punto ma con convinzioni e situazione bene diversa. L’Inghilterra è abbastanza padrona del proprio destino perchè vincendo entrambe le gare che mancano (con Irlanda e con la Francia) si aggiudicherebbe il torneo. L’Irlanda invece ha già perso contro i transalpini e dovrà vincere le ultime due gare (questa con l’Inghilterra e l’ultima contro la Scozia) sperando che poi gli inglesi vadano a vincere a Parigi.

E’ anche vero che il torneo dell’Inghilterra è stato abbastanza sottotono. A parte la sfida contro l’Italia, con cui quasi tutti hanno passeggiato, le altre partite sono state sempre combattute e non giocate benissimo. L’Irlanda invece ha spesso convinto e ha disputato un’ottimo incontro anche quando ha perso contro la Francia.

Sei Nazioni dove vedere Inghilterra Irlanda: streaming e diretta TV SKY

Inghilterra Irlanda sarà visibile sabato 12 marzo alle ore 17:45 su Sky Sport Uno (ch.201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Arena (ch. 204); per gli abbonati di Sky il torneo sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili.

Ci sarà la possibilità anche di seguire il match su NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.