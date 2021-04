Sinner-Tsitsipas: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Atp Barcellona

Domani pomeriggio alle ore 13.30 si disputerà il match Sinner-Tsitsipas, valevole per la semifinale del torneo Atp 500 di Barcellona (terra battuta). Dunque continua l’ottimo momento per il giovane tennista italiano che dopo aver raggiunto la finale del Masters 1000 di Miami ad inizio mese, questa volta si sta ben comportando in terra catalana dove nei primi tre turni ha sconfitto senza perdere un set, prima il bulgaro Gerasimov, poi l’ostico spagnolo Carreno Busta e infine uno dei tennisti più in forma, ovvero Rublev, finalista la scorsa settimana a Montecarlo.

L’altoatesino sta confermando tutti i progressi fatti in questi ultimi mesi dove ha raggiunto la ragguardevole diciannovesima posizione del ranking Atp, che per un classe 2001 è qualcosa di magnifico e contro l’ellenico sarà la classica prova del nove perchè l’avversario è di quelli veramente duri, basti pensare che Tsitsipas è il numero 5 del mondo e in questa stagione ha raggiunto la semifinale agli Australian Open, la semifinale a Rotterdam, la finale ad Acapulco e la vittoria a Montecarlo. Anche lui in questo torneo fino ad ora non ha mai perso un set: vittorie abbastanza facile contro lo spagnolo Munar, l’australiano De Minaur e il canadese Auger-Aliassime, dimostrando sempre un ottimo stato di forma.

Sono due i precedenti tra i due tennisti, entrambi disputati al primo turno degli Internazionali di Roma (2019 e 2020) con bilancio in perfetta parità: nella prima sfida ad avere la meglio è stato l’ellenico al primo turno vinse per 6-3, 6-2, mentre nel secondo incontro l’azzurro ebbe la meglio per 6-1, 6-7 (9), 6-2.

Sinner-Tsitsipas: dove vedere il match in tv e streaming

La semifinale del torneo Atp 500 di Barcellona tra Sinner-Tsitsipas (ore 13.30), sarà visibile in diretta e in chiaro su Supertennis, bouquet Sky canale 224, ma solo per i possessori di un decoder My Sky o Sky Q Black, e sul digitale terrestre (canale 64). Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro gratuitamente in diretta streaming sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.

L’incontro sarà disponibile anche Sky Sport Uno (canale 201 del decoder); inoltre ci sarà l’opzione Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, senza dimenticare anche lo streaming su NOW TV.