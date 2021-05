Djokovic-Nadal: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere vedere finale Masters 1000 Roma

Oggi pomeriggio alle ore 17 sul campo Centrale del Foro Italico si disputerà il match Djokovic-Nadal, valevole per la finale del Masters 1000 di Roma, un ultimo atto che tutti gli appassionati di tennis sognavano, con i due campioni che non si sfidavano dallo scorso 11 ottobre quando nella finale del Roland Garros, lo spagnolo vinse nettamente la finale per 6-0, 6-2, 7-5, conquistando Parigi per la tredicesima volta.

I precedenti complessivi tra i due sono 56 con il serbo avanti per 29-27 e dove l’ultimo suo successo è datato 12 gennaio 2020 quando nella finale dell’Atp Cup, ebbe la meglio per 6-2, 7-6, vincendo poi il doppio decisivo con il compagno di squadra Troicki, dando alla Serbia il punto necessario per vincere la manifestazione. Sono invece otto le sfide agli Internazionali, che vedono in vantaggio il maiorchino per 5-3, che ha vinto anche l’ultimo confronto diretto giocato in finale nel 2019 (6-0, 4-6, 6-1 il punteggio)

In questo torneo Djokovic (detentore del trofeo) ha vinto in serie contro statunitense Fritz, lo spagnolo Davidovich Fokina, il greco Tsitsipas e l’azzurro Sonego, con quest’ultimo autore di un grandissimo torneo; Nadal invece ha raggiunto la finale battendo il nostro Sinner, il canadese Shapovalov (annullando due match point), il tedesco A. Zverev e infine lo statunitense Opelka (vera sorpresa romana).

Dove vedere Djokovic-Nadal in tv e streaming

L’incontro tra Nadal-Djokovic sarà visibile sul canale satellitare Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201 del decoder) e Sky Sport Arena (ch. 204) con telecronaca a cura di Elena Pero e il commento tecnico dell’ex giocatore Paolo Bertolucci; il match inoltre sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, senza dimenticare anche lo streaming su NOW TV.

Il match sarà trasmesso anche in chiaro, ovvero su Italia 1 (canale 106 del decoder Sky e 6 del digitale terrestre) compreso lo streaming sul sito del canale, con la telecronaca affidata a Giampaolo Gherarducci e il commento tecnico dell’ex giocatrice Francesca Schiavone.

Djokovic-Nadal, highlights finale Masters 1000 Roma 2019