Sinner-Nadal: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere vedere Masters 1000 Roma

Domani sul campo Centrale del Foro Italico (orario ancora da definire), si disputerà il match Sinner-Nadal, valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Roma. Sarà un incontro molto intrigante tra il campione maiorchino, vincitore per ben nove volte del torneo capitolino, e il tennista altoatesino che nemmeno ventenne sta scalando molte posizioni nel ranking Atp (attualmente numero 18). Nel primo turno il calasse 2001 ha sconfitto abbastanza nettamente il francese Humbert per 6-2, 6-4, dimostrando un’ottima condizione che dovrà confermare anche contro lo spagnolo, che la scorsa settimana è stato sconfitto con un doppio 6-4 dal tedesco A.Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid.

C’è solo un precedente tra i due giocatori e risale alla scorsa stagione quando nei quarti di finale del Roland Garros, Nadal vinse in tre set (7-6, 6-4, 6-1); ricordiamo che Sinner a gennaio si allenò insieme al suo avversario per due settimane ad Adelaide, per prepararsi al meglio agli Australian Open.

Dove vedere Sinner-Nadal in tv e streaming

L’incontro tra Sinner-Nadal sarà visibile sul canale satellitare Sky il cui canali di riferimento sarà Sky Sport Uno (canale 201 del decoder) o Sky Sport Arena (ch. 204) con telecronaca a cura di Elena Pero e il commento tecnico dell’ex giocatore Paolo Bertolucci; il match inoltre sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, senza dimenticare anche lo streaming su NOW TV.

Il match sarà trasmesso anche in chiaro, ovvero su Mediaset 20 (canale 151 del decoder e 20 del digitale terrestre) compreso lo streaming sul sito del canale, con il commento di Giampaolo Gherarducci e il commento tecnico dell’ex giocatrice Francesca Schiavone.

Highlights Sinner-Nadal, quarti di finale Roland Garros 2020