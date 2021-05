Sonego-Rublev: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere vedere Masters 1000 Roma

Oggi alle ore 19 allo Grand Stand Arena del Foro Italico si disputerà il match Sonego-Rublev, valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Il tennista torinese, dopo la vittoria al Sardegna Open dello scorso mese, si sta confermando ad ottimi livelli anche qui a Roma e dopo aver sconfitto all’esordio il francese Monfils (testa di serie numero 14) e il connazionale Mager, ieri sera ha sconfitto a sorpresa uno dei favoriti del torneo, ovvero l’austriaco Thiem, dopo un incontro molto emozionante terminato per 6-4, 6-7 (5), 7-6 (5), annullando anche un match point sul 5-3.

Il russo Rublev (numero 7 del seeding) ha saltato il primo turno grazie al Bye a sua disposizione, e anche lui dopo la finale conquistata un mese al Masters 1000 di Montecarlo, sta giocando molto bene: nei due match disputati ha eliminato prima il tedesco Struff vincendo in rimonta (6-4 al terzo set) e poi l’ostico spagnolo Bautista Augut con un doppio 6-4.

L’unico precedente nel circuito Atp tra i due, si è giocato lo scorso anno sul cemento indoor di Vienna con successo in finale di Rublev per 6-4, 6-4, anche se in realtà nel 2015 c’è stata una sfida nel Futures di Cortina (primo turno) con vittoria sempre del russo per 6-3, 7-5.

Chi avrà la meglio nell’incontro odierno, nella semifinale di sabato incontrerà il vincente dell’altro quarto che vedrà opposti il serbo Djokovic e il greco Tsitsipas.

Dove vedere Sonego-Rublev in tv e streaming

L’incontro tra Sonego-Rublev sarà visibile sul canale satellitare Sky il cui canali di riferimento sarà Sky Sport Uno (canale 201 del decoder) e Sky Sport Arena (ch. 204) con telecronaca a cura di Elena Pero e il commento tecnico dell’ex giocatore Paolo Bertolucci; il match inoltre sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, senza dimenticare anche lo streaming su NOW TV.

Il match sarà trasmesso anche in chiaro, ovvero su Mediaset 20 (canale 151 del decoder e 20 del digitale terrestre) compreso lo streaming sul sito del canale, con il commento di Giampaolo Gherarducci e il commento tecnico dell’ex giocatrice Francesca Schiavone.

Sonego-Rublev, highlights finale Atp Vienna 2020