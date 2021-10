Indian Wells: Sinner a un passo dalle Finals

Jannik Sinner può ancora sperare di qualificarsi come ottavo per le ATP Finals di Torino. Nella competizione californiano di Indian Wells, Hubert Hurkacz, diretto concorrente dell’altoatesino per la qualifica, è stato eliminato ai quarti di finale da Grigor Dimitrov. Uno stop che non consente al polacco di allungare ulteriormente in classifica. L’azzurro, per riguadagnare terreno e superare l’amico-rivale, deve vincere i tornei minori a cui è iscritto.

Jannik Sinner per partecipare alle ATP Finals deve fare attenzione anche a Cameron Norrie

Non solo Hurkacz. Dalla California viene, purtroppo, una notizia che non può fare sorridere Jannik. L’inglese Cameron Norrie ha sconfitto ai quarti di finale l’argentino Diego Schwartzman. Il punteggio di 6-0 6-2 gli è sufficiente per sbarazzarsi del sudamericano. Il passaggio del turno gli consente di piazzarsi al 12 posto nella classifica generale ATP, a 395 punti da Sinner. L’italiano dovrà sperare in una vittoria del bulgaro Dimitrov in semifinale, per non doversi guadare le costole dal britannico. Solo a quel punto l’unico obiettivo diventerebbe agguantare Hurkacz in classifica. Attualmente il ranking dice che il polacco è all’ottavo posto con 2955 punti mentre l’italiano nono con 295 punti in meno. Per le Finals di novembre si qualificano i primi otto al mondo, mentre il nono partirebbe come riserva. Per l’altoatesino rappresenterebbe un grandissimo traguardo, considerando la giovane età.