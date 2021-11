Berrettini-Hurkacz, streaming gratis e diretta tv in chiaro RAI 2. Dove vedere il match

Dopo la sconfitta rimediata nel primo turno contro Alexander Zverev (6-7, 0-1) per ritiro a causa di un infortunio a livello addominale, Matteo Berrettini potrebbe scendere in campo nella seconda giornata delle Atp Finals di Torino contro Hurkacz. Ovviamente, come specificato dallo stesso tennista italiano nel post match, lui scenderà in campo solo se potrà essere competitivo. Nel caso in cui dovesse dare forfait, Berrettini verrà sostituito da Jannik Sinner. Berrettini-Hurkacz si prospetta un match molto complicato per il tennista italiano in quanto il polacco, nel match inaugurale contro Medvedev, ha mostrato di essere in ottima forma psico-fisica e farà di tutto per conquistare la vittoria in questa seconda giornata delle ATP Finals di Torino. In questo articolo vi sono tutte le informazioni su Berrettini (o Sinner)-Hurkacz, streaming gratis e diretta tv in chiaro RAI 2. Dove vedere il match

Il match Berrettini-Hurkacz, valido per la seconda giornata delle Finals Atp di Torino, si giocherà alle ore 21.00 di Martedì 16 Novembre 2021. Il match verrà trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). L’incontro verrà inoltre trasmesso in diretta tv in chiaro su RAI 2 e in streaming gratis su Rai Play. Berrettini-Hurkacz sarà inoltre disponibile in streaming su SKY GO (per gli abbonati al satellitare da più di un anno) e NOW TV.