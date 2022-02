Dove vedere ATP500 Acapulco: streaming e diretta TV in chiaro?

Da lunedi 21 Febbraio scatta il torneo ATP 500 Acapulco – Abierto Mexicano Telcel (cemento all’aperto – montepremi 1.678.065 dollari), ecco dove vedere il torneo messicano in diretta TV e streaming.

Cinque dei primi della TOP10 mondiale saranno al via del torneo messicano. L’attesa è per il ritorno in campo dei finalisti dell’Australian Open Rafa Nadal e Daniil Medvedev. I due sono rispettivamente testa di serie numero 4 e numero 1 del main draw.

In campo ci saranno anche i nostri Matteo Berrettini (testa di serie numero 5) reduce dai quarti di finale a Rio de Janeiro, che se la vedrà nel primo turno con Paul e Lorenzo Sonego che invece è atteso dal confronto con un tennista che uscirà dalle qualificazioni.

Altri protagonisti da tenere d’occhio sono sicuramente Zverev e Tsitsipas, entrambi dalla parte opposta del tabellone rispetto ai tennisti italiani.

Dove vedere ATP500 Acapulco: streaming e diretta TV

L’ATP500 Acapulco 2022 sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre. SuperTennis è il canale televisivo in HD della FIT (Federazione Italiana Tennis). E’ visibile sia gratuitamente sul digitale terrestre sia sulla piattaforma Sky al canale numero 224.

Lo streaming del torneo ATP500 Acapulco 2022 sarà visibile su supertennis.tv, il sito ufficiale di SuperTennis, che trasmette in simulcast i contenuti televisivi in onda sul canale 64. La riproduzione del video è consentita soltanto agli iscritti al portale.