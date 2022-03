Sinner-Kyrgios, dove vedere Atp Indian Wells 2022 LIVE oggi: diretta tv, streaming e orario

Jannik Sinner prosegue il cammino nell’Atp Indian Wells, primo Masters 1000 del 2022. L’azzurro, dopo aver ricevuto un bye all’esordio (in quanto testa di serie n°10) ed avuto la meglio sul serbo Laslo Djere e il francese Benjamin Bonzi, se la vedrà contro Nick Kyrgios agli ottavi di finale. L’australiano (n°132 Atp), invece, è entrato nel tabellone principale tramite wild card e ha sconfitto gli argentini Sebastian Baez e Federico Delbonis e il norvegese Casper Ruud. Sinner-Kyrgios sarà una prima volta assoluta, vista l’assenza di precedenti tra i due.

Il tennista altoatesino, in questo primo scorcio di stagione, ha raggiunto i quarti di finale sia all’Australian Open che a Dubai. Il nativo di Canberra, invece, ha nel secondo turno allo Slam australiano il miglior risultato di questo inizio di 2022.

Sinner-Kyrgios, Atp Indian Wells 2022: dove vedere e orario

L’incontro sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV. E’ in programma per mercoledì 16 marzo (orario ancora da definire).

Sinner-Kyrgios: i precedenti

Confronto inedito