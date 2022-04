Davidovich-Tsitsipas, dove vedere Finale Atp Montecarlo 2022 LIVE oggi: diretta tv, streaming e orario

La finale dell’Atp Montecarlo, terzo Masters 1000 del 2022, sarà Davidovich-Tsitsipas. Lo spagnolo (n°46 Atp), dopo aver sconfitto lo statunitense Marcos Giron, il serbo Novak Djokovic, il belga David Goffin, lo statunitense Taylor Fritz e il bulgaro Grigor Dimitrov, se la vedrà contro Stefanos Tsitsipas nell’atto conclusivo del torneo monegasco. Il greco (n°3 del seeding), invece, ha avuto la meglio, dopo il bye del primo turno, sull’italiano Fabio Fognini, il serbo Laslo Djere, l’argentino Diego Schwartzman e il tedesco Alexander Zverev. Il confronto tra i due è al suo terzo atto, con l’ellenico che si è imposto in entrambi i precedenti.

Il tennista originario di Malaga, in questo primo scorcio di stagione sul cemento, ha centrato i quarti di finale a Doha come risultato più importante. Il nativo di Atene, invece, invece, ha la finale persa a Rotterdam e le semifinali conquistate all’Australian Open e ad Acapulco come migliori piazzamenti di questo inizio di 2022.

Davidovich-Tsitsipas, finale Atp Montecarlo 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV. E’ in programma oggi domenica 16 aprile, non prima delle ore 14.30 sul Court Rainier III (al termine della finale di doppio).

Davidovich-Tsitsipas: i precedenti

Rotterdam 2022 – Cemento indoor – Primo turno – TSITSIPAS b. Davidovich Fokina 7-5 6-7(1) 6-4

Montecarlo 2021 – Terra battuta – Quarti di finale – TSITSIPAS b. Davidovich Fokina 7-5 rit.