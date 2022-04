Fognini-Rublev, dove vedere semifinale Atp Belgrado 2022 LIVE oggi: diretta tv, streaming e orario

Fabio Fognini prosegue il suo cammino nell’Atp 250 Belgrado 2022. L’azzurro (testa di serie n°6), dopo aver sconfitto il connazionale Marco Cecchinato, lo sloveno Aljaz Bedene e il tedesco Oscar Otte, se la vedrà contro Andrey Rublev nella seconda semifinale del torneo serbo. Il russo, n°2 del seeding, ha ricevuto un bye all’esordio e avuto la meglio sul qualificato ceco Jiri Lehecka e il qualificato giapponese Taro Daniel. Il confronto Fognini-Rublev è al decimo atto, con il primo avanti per 5-4 nei precedenti.

Il tennista ligure, in questo primo scorcio di stagione, ha raggiunto la semifinale a Rio de Janeiro e i quarti a Buenos Aires. Il nativo di Mosca, invece, ha nei titoli conquistati a Marsiglia e Dubai i migliori risultati di questo inizio di 2022.

Fognini-Rublev, Atp Belgrado 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in diretta streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi sabato 23 aprile, come terzo match sul Center Court e secondo a partire dalle 14.00 (dopo Djokovic-Khachanov).

Fognini-Rublev: i precedenti

Toronto 2021 – Cemento – Secondo turno – RUBLEV b. Fognini 7-6(4) 6-3

Wimbledon 2021 – Erba – Terzo turno – RUBLEV b. Fognini 6-3 5-7 6-4 6-2

Atp Cup 2021 – Cemento – Finale – RUBLEV b. Fognini 6-1 6-2

Pechino 2019 – Cemento – Secondo turno – FOGNINI b. Rublev 6-3 6-4

Montecarlo 2019 – Terra battuta – Primo turno – FOGNINI b. Rublev 4-6 7-5 6-4

Pechino 2018 – Cemento – Secondo turno – FOGNINI b. Rublev 6-4 6-3

Umago 2017 – Terra battuta – Quarti di finale – RUBLEV b. Fognini 6-7(5) 6-2 7-6(2)

Coppa Davis 2015 – Cemento indoor – Playoff – FOGNINI b. Rublev 7-6(8) 6-2 6-2

Barcellona 2015 – Terra battuta – Secondo turno – FOGNINI b. Rublev 3-6 6-4 6-1