Djokovic-Hurkacz, dove vedere Atp Madrid 2022 LIVE oggi: diretta tv, streaming e orario

Novak Djokovic prosegue il suo cammino nell’Atp Madrid, quarto Masters 1000 del 2022. Il serbo (testa di serie n°1), dopo aver ricevuto un bye all’esordio, aver avuto la meglio sul francese Gaël Monfils ed usufruito del ritiro della wild card britannica Andy Murray, se la vedrà contro Hubert Hurkacz nei quarti di finale. Il polacco, n°12 del seeding, ha avuto la meglio sul qualificato boliviano Hugo Dellien, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e il qualificato serbo Dusan Lajovic. Il confronto Djokovic-Hurkacz è al suo diciottesimo atto, con il primo che si è imposto in tutti e diciassette i precedenti.

Il tennista originario di Belgrado, durante questa stagione, ha finora giocato solamente a Dubai (quarti di finale), Montecarlo (secondo turno) e Belgrado (finale persa contro il russo Andrey Rublev). Il nativo di Breslavia, invece, ha per ora nelle semifinali conquistate a Dubai e Miami i risultati più importanti di questo suo 2022.

Djokovic-Hurkacz, Atp Madrid 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV. E’ in programma oggi venerdì 6 maggio, come primo match sul Manolo Santana Stadium, a partire dalle 14.00.

Djokovic-Hurkacz: i precedenti

Parigi Bercy 2021 – Cemento indoor – Semifinale – DJOKOVIC b. Hurkacz 3-6 6-0 7-6(5)

Wimbledon 2019 – Erba – Terzo turno – DJOKOVIC b. Hurkacz 7-5 6-7(5) 6-1 6-4

Roland Garros 2019 – Terra battuta – Primo turno – DJOKOVIC b. Hurkacz 6-4 6-2 6-2