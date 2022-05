Fognini-Thiem, dove vedere Internazionali tennis Roma 2022 LIVE oggi: diretta TV, streaming e orario

Fabio Fognini inizia il suo cammino negli Internazionali tennis Roma, quinto Masters 1000 del 2022. L’azzurro (n°51 Atp), reduce dalla battuta d’arresto all’esordio in quel di Madrid, se la vedrà contro Dominic Thiem al primo turno. L’austriaco, n°91, è entrato nel tabellone principale grazie al ranking protetto. Il confronto Fognini-Thiem è al suo quinto atto, con il secondo che è in vantaggio per 3-1 nei precedenti.

Il tennista ligure, durante questa stagione, ha raggiunto la semifinale a Rio de Janeiro e a Belgrado come migliori piazzamenti, oltre ai quarti conquistati a Buenos Aires. Per quanto riguarda i tornei più importanti ha perso al primo turno dell’Australian Open e del 1000 di Madrid, non è andato oltre il terzo in quelli di Indian Wells e Miami e ha centrato il secondo turno in quello di Montecarlo. Il nativo di Wiener Neustadt, invece, ha giocato solamente in quattro tornei nel suo 2022 (dopo i tanti mesi di stop per l’infortunio al polso): Challenger di Marbella, Belgrado, Estoril e Madrid.

Fognini-Thiem, Atp Roma 2022: dove vedere e orario

L’incontro sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV. E’ in programma oggi lunedì 9 maggio, come quarto match sul Center Court, non prima delle 19.00 (al termine di Khachanov-Zeppieri).

Fognini-Thiem: i precedenti

Madrid 2019 – Terra battuta – Terzo turno – THIEM b. Fognini 6-4 7-5

Roma 2018 – Terra battuta – Secondo turno – FOGNINI b. Thiem 6-4 1-6 6-3

Cincinnati 2017 – Secondo turno – THIEM b. Fognini 6-3 6-2

Monaco di Baviera 2015 – Secondo turno – THIEM b. Fognini 6-3 6-0