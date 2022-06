Kyrgios-Tsitsipas, dove vedere Atp Halle 2022 LIVE oggi: diretta TV in chiaro e streaming

Nick Kyrgios continua il suo percorso nell’Atp Halle, che assieme all’evento del Queen’s è protagonista in questa seconda settimana della stagione su erba 2022. L’australiano (n°65 Atp), dopo aver ricevuto una wild card dagli organizzatori e sconfitto il tedesco Daniel Altmaier, se la vedrà contro Stefanos Tsitsipas nel turno d’esordio del torneo 500 teutonico. Il greco, testa di serie n°2, ha avuto la meglio sul francese Benjamin Bonzi. Il confronto Kyrgios-Tsitsipas è al suo quarto atto, con il primo che è in vantaggio per 2-1 nei precedenti.

Il tennista originario di Canberra, in questa stagione, ha conquistato la semifinale a Houston e i quarti di finale nel Masters 1000 di Indian Wells come migliori piazzamenti. Per quanto riguarda gli altri tornei più importanti è arrivato al quarto turno nel 1000 di Miami e al secondo turno dell’Australian Open. Il nativo di Atene, invece, ha nel titolo ottenuto a Montecarlo e le finali perse a Rotterdam (sconfitto dal canadese Félix Auger-Aliassime) e nel 1000 di Roma (battuto dal serbo Novak Djokovic) i migliori risultati del suo 2022.

Kyrgios-Tsitsipas, Atp Halle 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi mercoledì 15 giugno, come terzo match sulla OWL Arena a partire dalle 12.00 italiane (al termine di Hurkacz-Humbert).

Kyrgios-Tsitsipas: i precedenti

Laver Cup 2021 – Cemento indoor – Seconda giornata – TSITSIPAS b. Kyrgios 6-3 6-4

Atp Cup 2020 – Cemento – Round Robin – KYRGIOS b. Tsitsipas 7-6(7) 6-7(3) 7-6(5)

Washington 2019 – Cemento – Semifinale – KYRGIOS b. Tsitsipas 6-4 3-6 7-6(7)