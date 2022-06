Medvedev-Hurkacz, dove vedere finale Atp Halle 2022 LIVE oggi: diretta TV in chiaro e streaming

La finale dell’Atp Halle, che assieme all’evento del Queen’s è protagonista in questa seconda settimana della stagione su erba 2022, sarà Medvedev-Hurkacz. Il russo (testa di serie n°1), dopo aver sconfitto il belga David Goffin, il bielorusso Ilya Ivashka, lo spagnolo Roberto Bautista Agut e il tedesco Oscar Otte, se la vedrà contro Hubert Hurkacz nell’atto conclusivo del torneo 500 teutonico. Il polacco, n°5 del seeding, ha avuto la meglio sul qualificato statunitense Maxime Cressy, il francese Ugo Humbert, il canadese Félix Auger-Aliassime e l’australiano Nick Kyrgios. Il confronto tra Medvedev e Hurkacz è al suo quinto atto e il bilancio dei precedenti in perfetta parità: 2-2.

Il tennista originario di Mosca, in questa stagione, ha nelle finali centrate all’Australian Open e a Stoccarda (dove ha perso con lo spagnolo Rafael Nadal e l’olandese Tim Van Van Rijthoven) e la semifinale ad Acapulco come migliori piazzamenti. Per quanto riguarda gli altri tornei più importanti ha centrato il terzo turno nel Masters 1000 di Indian Wells e i quarti di finale in quello di Miami. Il nativo di Breslavia, invece, ha nelle semifinali conquistate a Dubai e Miami i risultati più importanti di questo suo 2022. Per Medvedev si tratta della ventiquattresima finale a livello Atp (bilancio di 13 vittorie e 11 sconfitte); Hurkacz, invece, è alla sua quinta (quattro vinte e nessuna persa).

Medvedev-Hurkacz, Atp Halle 2022: dove vedere e orario della finale

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi domenica 19 giugno, come secondo match sulla OWL Arena, non prima delle 15.00 italiane (al termine della finale di doppio).

Medvedev-Hurkacz: i precedenti

Miami 2022 – Cemento – Quarti di finale – HURKACZ b. Medvedev 7-6(7) 6-3

Atp Finals Torino 2021 – Cemento indoor – Round Robin – MEDVEDEV b. Hurkacz 6-7(5) 6-3 6-4

Toronto 2021 – Cemento – Quarti di finale – MEDVEDEV b. Hurkacz 2-6 7-6(6) 7-6(5)

Wimbledon 2021 – Erba – Quarto turno – HURKACZ b. Medvedev 2-6 7-6(2) 3-6 6-3 6-3