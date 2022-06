Tsitsipas-Bonzi, dove vedere semifinale Atp Maiorca 2022 LIVE oggi: diretta TV in chiaro e streaming

Stefanos Tsitsipas prosegue il suo cammino nell’Atp Maiorca, che assieme all’evento di Eastbourne è protagonista in questa terza settimana della stagione su erba 2022. Il greco (testa di serie n°2), dopo aver sconfitto il bielorusso Ilya Ivashka e lo statunitense Marcos Giron, se la vedrà contro Benjamin Bonzi nella prima semifinale del torneo 250 britannico. Il francese, n°56 Atp, ha usufruito del ritiro del qualificato cileno Alejandro Tabilo e avuto la meglio sul canadese Denis Shapovalov e il tedesco Daniel Altmaier. Il confronto Tsitsipas-Bonzi è al suo secondo atto, con il primo che si è imposto nell’unico precedente.

Il tennista originario di Atene, in questa stagione, ha conquistato il Masters 1000 di Montecarlo e raggiunto la finale in quello di Roma e a Rotterdam come migliori piazzamenti; inoltre è arrivato in semifinale all’Australian Open, ad Acapulco e nel 1000 di Madrid. Per quanto riguarda gli altri tornei più importanti è arrivato al terzo turno nel 1000 di Indian Wells e al quarto in quello di Miami. Il nativo di Nîmes, invece, ha nella semifinale dell’Atp Marsiglia e la vittoria al Challenger di Cherbourg come migliori risultati del suo 2022.

Tsitsipas-Bonzi, Atp Eastbourne 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi venerdì 24 giugno, come secondo match sul Centre Court, non prima delle 15.00 italiane (al termine della seconda semifinale di doppio).

Tsitsipas-Bonzi: i precedenti

Halle 2022 – Erba – Primo turno – TSITSIPAS b. Bonzi 7-6(1) 1-6 6-3