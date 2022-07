Jannik Sinner è pronto per la sfida contro Novak Djokovic: “Mi godrò ogni momento”

Jannik Sinner ha commentato la sfida vinta dopo quattro set vinti agli ottavi di finale contro Carlos Alcaraz. L’altoatesino lo ha battuto con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-7, 6-3, diventando il più giovane azzurro a conquistare i quarti di finale a Wimbledon.

Sinner commenta la vittoria contro Alcaraz

Il giovane tennista ha esordito così in conferenza stampa: “È stato molto difficile. Lo sapevo prima. Il livello di entrambi era molto buono. Ho cercato di rimanere punto a punto. Avevo le mie occasioni nel terzo set, ma non le ho sfruttate. La mia intenzione era di non abbassare mai il livello. È stato un po’ difficile per me all’inizio del quarto parziale, e alla fine è stato tutto molto vicino“.

Ad affrontarsi sul Campo Centrale sono stati due astri nascenti del tennis mondiale dei prossimi anni: “Penso che oggi abbiamo entrambi mostrato un ottimo livello di tennis e un ottimo atteggiamento. Si spera che sia così anche per il futuro, ma non lo sappiamo mai. Siamo i due più giovani, quindi vedremo. È positivo per il tennis che emergano nuovi nomi“.

Jannik Sinner si prepara ad affrontare Novak Djokovic

Sinner ha introdotto il match contro il detentore del titolo, Novak Djokovic: “Sarà una partita difficile, senza dubbio. Sta giocando in maniera molto solida. Cercherò di fare del mio meglio. E’ il minimo che possa fare. Mi godrò ogni momento in campo, come ho fatto oggi. È stato un momento molto speciale sul Campo Centrale. Vedere gli spalti divertirsi e cantare è stato qualcosa di incredibile. Spero che nel prossimo round sarà lo stesso. Cercherò di recuperare bene e di essere preparato per la battaglia”.

I miglioramenti di Jannik Sinner e le sue ambizioni: “Ho dimostrato che quest’anno ho molta costanza. Ho fatto molti quarti di finale. Sono migliorato fisicamente e per arrivare alla seconda settimana in uno Slam bisogna essere in buona forma fisica. Voglio continuare su questa strada, sapendo che ho ancora molto da migliorare. Nei prossimi sei mesi vedremo come mi evolverò. La mia vittoria contro Isner mi ha dato molta fiducia per fare bene sull’erba. Non avevo mai vinto prima su questa superficie“.