Carlos Alcaraz comincia il suo percorso all’US Open, terzo Slam del 2022. Lo spagnolo (testa di serie n°3), dopo aver perso nei quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati, se la vedrà contro Sebastian Baez nel turno d’esordio del Major statunitense. L’argentino, n°37 Atp, è reduce dalla sconfitta al primo turno (sempre a Cincinnati). Il confronto Alcaraz-Baez è al suo secondo atto, con il primo che si è imposto nell’unico precedente.

Il tennista originario di El Palmar, durante questa stagione, ha vinto a Rio De Janeiro, nei Masters 1000 di Miami e Madrid e a Barcellona; oltre ciò vanta anche le finali perse ad Amburgo e Umago. Per quanto riguarda gli altri tornei maggiori ha centrato la semifinale nel 1000 di Indian Wells, i quarti al Roland Garros e in quello di Cincinnati, il quarto turno a Wimbledon, il terzo all’Australian Open e il secondo nel 1000 di Montréal. Il nativo di Buenos Aires, invece, ha nel titolo conquistato ad Estoril (battendo lo statunitense Frances Tiafoe nell’ultimo atto) il suo risultato più importante del 2022; oltre ciò ha centrato le finali a Santiago del Cile e Båstad (perdendo contro lo spagnolo Pedro Martinez e il connazionale Francisco Cerundolo).

Alcaraz-Baez, US Open 2022: dove vedere e orario

L’incontro è trasmesso in diretta esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in quelle di live streaming, come Discovery+, Eurosport Player, DAZN, Sky Go e NOW TV. E’ in programma domani martedì 30 agosto, come primo match sull’Arthur Ashe Stadium a partire dalle 18.00 italiane.

Alcaraz-Baez: i precedenti

Next Gen Atp Finals Milano 2021 – Cemento indoor – Semifinale – ALCARAZ b. Baez 4-2 4-1 4-2