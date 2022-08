Fognini-Rune, dove vedere Atp Montreal 2022 LIVE oggi: diretta TV, streaming e orario

Fabio Fognini comincia il suo percorso nell’Atp Montréal 2022, unico evento protagonista in questa settimana di tennis maschile. L’azzurro (n°62 Atp), reduce dalla sconfitta al secondo turno dell’Atp 250 Umago, se la vedrà contro il connazionale Holger Rune nel primo turno del Masters 1000 canadese (dopo aver superato le qualificazioni). Il danese, n°26, ha perso al secondo turno dell’Atp 500 Washington, dopo aver interrotto una striscia di ben sette sconfitte consecutive. Il confronto Fognini-Rune è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Il tennista ligure, durante questa stagione, ha raggiunto la semifinale a Rio de Janeiro e a Belgrado come migliori piazzamenti, oltre ai quarti di finale conquistati a Buenos Aires. Per quanto riguarda i tornei maggiori non è andato oltre il primo turno all’Australian Open, a Wimbledon e nel 1000 di Madrid; ha centrato il secondo turno in quelli di Indian Wells, Montecarlo e Roma (oltre al Roland Garros) e il terzo turno in quel di Miami. Il nativo di Gentofte, invece, ha nelle vittorie al Challenger di Sanremo e a Monaco di Baviera i suoi risultati più importanti del 2022; oltre a ciò vanta la semifinale centrata a Lione e i quarti all’Open di Francia.

Fognini-Rune, Atp Montréal 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV. E’ in programma oggi lunedì 8 agosto, come quinto match sul Court Rogers a partire dalle 18.00 italiane (12.00 locali, al termine di Giron-Bautista Agut. Questo confronto inizierà non prima delle nostre 00.30 di martedì 9).

Fognini-Rune: i precedenti

Confronto inedito