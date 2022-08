Hurkacz-Carreno Busta, dove vedere finale Atp Montreal 2022 LIVE oggi: diretta TV, streaming e orario

La finale dell’Atp Montréal 2022, unico evento protagonista in questa settimana di tennis maschile, sarà Hurkacz-Carreno Busta. Il polacco (testa di serie n°8), dopo aver ricevuto un bye all’esordio e sconfitto il finlandese Emil Ruusuvuori, lo spagnolo Albert Ramos Viñolas, l’australiano Nick Kyrgios e il norvegese Casper Ruud, se la vedrà contro Pablo Carreno Busta nell’atto conclusivo del Masters 1000 canadese. Lo spagnolo, n°23 Atp, ha avuto la meglio sugli italiani Matteo Berrettini e Jannik Sinner, il danese Holger Rune e i britannici Jack Draper (qualificato) e Daniel Evans. Il confronto tra Hubert Hurkacz e Carreno Busta è al suo terzo atto, con i precedenti tra i due in perfetta parità: 1-1.

Il tennista originario di Breslavia, in questa stagione, ha nella vittoria conseguita ad Halle (battendo nell’atto conclusivo il russo Daniil Medvedev) il suo miglior piazzamento. Nei tornei maggiori non è andato oltre il primo turno a Wimbledon e nel Masters 1000 di Roma e non oltre il secondo all’Australian Open; ha poi raggiunto il quarto turno nel 1000 di Indian Wells e al Roland Garros, i quarti di finale in quelli di Montecarlo e Madrid e la semifinale a Miami. Il nativo di Oslo, invece, ha nei titoli conquistati a Buenos Aires, Ginevra e Gstaad i risultati più importanti del suo 2022; oltre a ciò vanta le finali centrate all’Open di Francia e a Miami. Per Hurkacz si tratta della sesta finale a livello Atp (con nessuna sconfitta all’attivo); Carreno Busta, invece, è alla sua dodicesima (sei vinte e cinque perse).

Hurkacz-Carreno, Atp Montréal 2022: dove vedere e orario della finale

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi domenica 14 agosto, come primo match sul Court Central, a partire dalle 22.00 italiane (16.00 locali).

