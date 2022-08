Hurkacz-Ruud, dove vedere semifinale Atp Montreal 2022 LIVE oggi: diretta TV, streaming e orario

Hubert Hurkacz prosegue il suo cammino nell’Atp Montréal 2022, unico evento protagonista in questa settimana di tennis maschile. Il polacco (testa di serie n°8), dopo aver ricevuto un bye all’esordio e sconfitto il finlandese Emil Ruusuvuori, lo spagnolo Albert Ramos Viñolas e l’australiano Nick Kyrgios, se la vedrà contro Casper Ruud nella prima semifinale del Masters 1000 canadese. Il polacco, n°4 del seeding, ha avuto la meglio sullo slovacca Alex Molcan, lo spagnolo Roberto Bautista Agut e il canadese Félix Auger-Aliassime (dopo il bye del primo turno). Il confronto Hurkacz-Ruud è al suo secondo atto, con il nativo di Breslavia che si è imposto nell’unico precedente.

Il tennista originario di Breslavia, in questa stagione, ha nella vittoria conseguita ad Halle (battendo nell’atto conclusivo il russo Daniil Medvedev) il suo miglior piazzamento. Nei tornei maggiori non è andato oltre il primo turno a Wimbledon e nel Masters 1000 di Roma e non oltre il secondo all’Australian Open; ha poi raggiunto il quarto turno nel 1000 di Indian Wells e al Roland Garros, i quarti di finale in quelli di Montecarlo e Madrid e la semifinale a Miami. Il nativo di Oslo, invece, ha nei titoli conquistati a Buenos Aires, Ginevra e Gstaad i risultati più importanti del suo 2022; oltre a ciò vanta le finali centrate all’Open di Francia e a Miami.

Hurkacz-Ruud, Atp Montréal 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi sabato 13 agosto, con orario ancora da definire.

Hurkacz-Ruud: i precedenti

Roland Garros 2022 – Terra battuta – Quarto turno – RUUD b. Hurkacz 6-2 6-3 3-6 6-3