Stefanos Tsitsipas prosegue il suo cammino nell’Atp Cincinnati 2022, unico evento protagonista in questa settimana di tennis maschile. Il greco (testa di serie n°4), dopo aver ricevuto un bye all’esordio e sconfitto il serbo Filip Krajinovic e l’argentino Diego Schwartzman, se la vedrà contro John Isner nei quarti di finale del Masters 1000 statunitense. Il nordamericano, n°50 Atp, ha avuto la meglio sul francese Benjamin Bonzi, il polacco Hubert Hurkacz e il connazionale (wild card) Sebastian Korda. Il confronto Tsitsipas-Isner è al suo settimo atto, con il primo che è in vantaggio per 4-2 nei precedenti.

Il tennista originario di Atene, in questa stagione, ha nei titoli conquistati nel Masters 1000 di Montecarlo e a Maiorca i migliori piazzamenti. Ha poi raggiunto la finale nel 1000 di Roma e a Rotterdam; inoltre è arrivato in semifinale all’Australian Open, ad Acapulco e nel 1000 di Madrid. Per quanto riguarda gli altri tornei maggiori è arrivato al terzo turno nel 1000 di Indian Wells e a Wimbledon e al quarto in quello di Miami e al Roland Garros. Il nativo di Greensboro (North Carolina, USA), invece, ha nella finale persa a Houston (contro il connazionale Reilly Opelka) e le semifinale centrate a Dallas e Newport i risultati più importanti del suo 2022.

Tsitsipas-Isner, Atp Cincinnati 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi venerdì 19 agosto, con orario ancora da stabilire.

Tsitsipas-Isner: i precedenti

Roland Garros 2021 – Terra battuta – Terzo turno – TSITSIPAS b. Isner 5-7 6-3 7-6(3) 6-1

Acapulco 2021 – Cemento – Secondo turno – TSITSIPAS b. Isner 6-3 6-2

Cincinnati 2020 – Cemento – Terzo turno – TSITSIPAS b. Isner 7-6(2) 7-6(4)

Pechino 2019 – Cemento – Quarti di finale – TSITSIPAS b. Isner 7-6(3) 6-3

Wimbledon 2018 – Erba – Quarto turno – ISNER b. Tsitsipas 6-4 7-6(8) 7-6(4)

Pechino 2017 – Cemento – Secondo turno – ISNER b. Tsitsipas 7-6(2) 7-6(9)