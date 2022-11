Djokovic-Tsitsipas, streaming gratis e diretta tv Rai o Sky Sport? Dove vedere Atp Finals

Questa sera alle ore 21 al Pala Alpitour di Torino si disputerà il match Djokovic-Tsitsipas, valevole per la 1.a giornata del gruppo rosso delle Atp Finals (alle ore 14, derby russo Medvedev-Rublev).

Sono undici i precedenti tra il greco e il serbo con quest’ultimo avanti nettamente per 9-2; l’ultimo confronto è molto recente e risale allo scorso 30 ottobre nella finale del Masters 1000 di Parigi Bercy con vittoria di Djokovic 7-6 al terzo set. L’ellenico non vince dall’ottobre 2019, quando a Shangai, si impose in tre set (quarti di finale).

Dove vedere Djokovic-Tsitsipas in tv e streaming

La sfida tra Djokovic-Tsitsipas sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (canale 205 del decoder).

Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

La sfida tra il serbo e il greco si potrà seguire anche in chiaro su Rai 2, che ogni giorno trasmetterà almeno una partita in diretta (sessione pomeridiana o serale), compreso lo streaming gratuito su RaiPlay e RaiNews.it.

Finale Masters 1000 Parigi Bercy, Djokovic-Tsitsipas: gli highlights