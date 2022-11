Jannik Sinner: “Coppa Davis? Ho dovuto tirarmi indietro, ma l’Italia può vincere”

JANNIK SINNER COPPA DAVIS – Ospite di un evento commerciale, Jannik Sinner si è raccontato ai microfoni dei giornalisti, parlando del forfait in Coppa Davis per via di un infortunio: “Abbiamo tanti giocatori forti che possono competere e io farò il tifo per loro, anche se da lontano. Speriamo che il 2023 vada meglio. Mi ha fa fatto male questa scelta, ma quando ci vuole bisogna tirarsi indietro anche se fa male“.

Jannik Sinner Coppa Davis, nonostante la rinuncia è fiducioso verso i suoi colleghi dell’Italia

Sinner è però fiducioso: “Siamo forti e ci dobbiamo credere e ci crediamo. Abbiamo un ottimo team intorno, quindi speriamo che riusciremo a battere gli Stati Uniti, cosa che sarebbe un passo importante. Io sono contento di poter continuare a lavorare e speriamo che il prossimo anno vada un po’ meglio“.

A Jannik Sinner è stato chiesto inoltre un pronostico sulle ATP Finals: “Da spettatore è difficile dire se vincerà uno dei giovani o no. Numericamente ci sono più giovani. È un torneo un po’ diverso rispetto all’anno scorso e a due anni fa. Ci sono due giocatori che hanno vinto il torneo molto giovani, tanti nuovi, Ruud che sta giovando bene, Felix che ha fatto molto bene in indoor, Rublëv che è sempre lì. Sono delle belle partite, il livello di tutto è veramente alto“.