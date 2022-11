Francesco Passaro inizia il suo cammino nelle Next Gen Atp Finals, evento dedicato ai migliori under-22 del 2022 e giunto alla sua quinta edizione. L’azzurro (testa di serie n°8), dopo aver perso al primo turno dell’Atp 250 Napoli, se la vedrà contro Jiri Lehecka nella prima giornata del Gruppo Verde (dove sono stati inseriti anche lo statunitense Brandon Nakashima e l’italiano Matteo Arnaldi). Il ceco, n°5 del seeding, è reduce dalla sconfitta patita nel turno decisivo delle qualificazioni al Masters 1000 Parigi Bercy. Il confronto Passaro-Lehecka è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Le regole differenti rispetto ai classici tornei:

Set da 4 game (tie-break sul 3-3)

Partite al meglio dei 5 set

Sul punteggio di 40-40 si gioca il “killer point”

Riscaldamento pre-partita ridotto a tre minuti

Limite di un Medical Time Out a match per ogni giocatore

Possibilità di coaching

Toilet break cronometrati: massimo 3 minuti (+ eventuali altri 2 per cambiarsi l’abbigliamento)

Shot Clock da 25 a 15 secondi

Abolito il cambio campo dopo il primo game

Il tennista originario di Perugia, in questa stagione, ha i titoli vinti nel Challenger di Trieste e nel Futures M15 Monastir 7 come suoi migliori piazzamenti. Vanta anche le finali perse nei Challenger di Sanremo, Forlì 6, Milano e Como e nel Futures M15 Monastir 3. Esordisce a livello Atp nei 250 di Firenze (secondo turno) e Napoli (sconfitta all’esordio).

Il nativo di Mlada Boleslav, invece, ha nel successo al Challenger di Liberec il suo risultato più importante del 2022. Oltre a ciò, ha perso la finale nel Challenger di Mauthausen e centrato la semifinale a Rotterdam e i quarti a Kitzbühel e nei Challenger di Traralgon, Santiago del Cile e Iasi.

Passaro-Lehecka, Next Gen Atp Finals Milano 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Inoltre c’è la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) e le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi martedì 8 novembre, come primo match sul Centre Court, a partire dalle 14.00 (prima di Musetti-Tseng).

Passaro-Lehecka: i precedenti

Confronto inedito