Novak Djokovic continua il suo percorso all’Australian Open, primo Slam del 2023. Il serbo (testa di serie n°4), dopo aver sconfitto lo spagnolo Roberto Carballes Baena, il qualificato francese Enzo Couacaud e il bulgaro Grigor Dimitrov, se la vedrà contro Alex De Minaur nel quarto turno del Major australiano. L’australiano, n°22 del seeding, ha avuto la meglio sul qualificato taiwanese Yu-hsiou Hsu e i francesi Adrian Mannarino e Benjamin Bonzi. Il confronto Djokovic-De Minaur è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Il tennista di Belgrado, durante la scorsa stagione, ha ottenuto il titolo nel Masters 1000 di Roma, a Wimbledon, a Tel Aviv, Astana e alle Atp Finals di Torino; questi ultimi rappresentano i suoi migliori piazzamenti. Negli altri tornei ha raggiunto la semifinale nel 1000 di Madrid e le finali nella capitale serba e nel 1000 di Parigi Bercy. Oltre a ciò vanta i quarti di finale a Dubai e al Roland Garros e un secondo turno nel 1000 di Montecarlo. Ha iniziato il 2023 vincendo l’Atp Adelaide, battendo in finale lo statunitense Sebastian Korda.

Il nativo di Sydney, invece, ha nel titolo conquistato ad Atlanta il risultato più importante del suo 2022; oltre a ciò ci sono state le semifinali centrate a Barcellona, Lione, Eastbourne e Stoccolma. Quest’anno ha cominciato alla United Cup con la sua Australia, senza superare la fase a gironi (o Round Robin).

Djokovic-De Minaur, Australian Open 2023: dove vedere e orario

L’incontro è trasmesso in diretta esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in quelle di live streaming, come Discovery+, eurosport.com, DAZN, Sky Go e NOW TV. E’ in programma oggi lunedì 23 gennaio, come quarto match sulla Rod Laver Arena, a partire dalle 09.00 italiane (19.00 locali, al termine di Rublev-Rune).

Djokovic-De Minaur: i precedenti

Confronto inedito