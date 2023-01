Djokovic-Tsitsipas, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere finale Australian Open

Domenica 29 gennaio alle ore 9.30 italiane (le 19.30 locali) alla “Rod Laver Arena” di Melbourne, si disputerà il match Djokovic-Tsitsipas, valevole la finale maschile degli Australian Open, primo Slam stagionale.

Ultimo atto molto intrigante quello tra il serbo e il greco che in queste due settimane ha dimostrato di essere i più in forma: il primo ha perso solo un set, curiosamente all’esordio contro il francese Couacaud, numero 191 del ranking Atp e proveniente dalle Qualificazioni, mentre il secondo, ha perso due set contro l’azzurro Sinner negli ottavi e un set in semifinale contro il russo Khachanov.

Sono 12 i precedenti totali che vedono Djokovic in vantaggio per 10-2 e che ha vinto le ultime nove sfide, l’ultima alle Atp Finals di Torino (Round Robin, per 6-4, 7-6).

Dove vedere Djokovic-Tsitsipas in tv e streaming

La finale maschile degli Australian Open tra Djokovic-Tsitsipas, sarà visibile su Eurosport (canale 210 del decoder) e disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati. In streaming oltre a DAZN, la sfida di primo turno si potrà vedere anche su Discovery+, Eurosport Player, Sky Go e Tim Vision.

