Jannik Sinner continua il suo percorso all’Australian Open, primo Slam del 2023. L’azzurro (testa di serie n°15), dopo aver sconfitto il britannico Kyle Edmund, se la vedrà contro Tomas Martin Etcheverry nel secondo turno del Major australiano. L’argentino, n°79 Atp, ha avuto la meglio sul francese Grégoire Barrère. Il confronto Sinner-Etcheverry è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Il tennista altoatesino, nella scorsa stagione, ha vinto a Umago (battendo in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz) e ciò rappresenta il suo miglior piazzamento. Per quanto riguarda i tornei maggiori ha raggiunto i quarti di finale all’Australian Open, a Wimbledon, all’US Open e nei Masters 1000 di Miami, Montecarlo e Roma; può vantare anche un quarto turno nel 1000 di Indian Wells e al Roland Garros, il terzo in quelli di Madrid, Montréal e Cincinnati e il primo a Parigi Bercy. Quest’anno, Sinner è partito da Adelaide e si arreso ai quarti contro lo statunitense Sebastian Korda.

Il nativo di La Plata, invece, ha cominciato il 2023 nell’Atp Adelaide 2, perdendo all’esordio. Lo scorso anno ha conquistato il suo terzo torneo Challenger della carriera ed è entrato per la prima volta tra i primi 100 del ranking.

Sinner-Etcheverry, Australian Open 2023: dove vedere e orario

L’incontro è trasmesso in diretta esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in quelle di live streaming, come Discovery+, eurosport.com, DAZN, Sky Go e NOW TV. E’ in programma oggi mercoledì 18 gennaio, come primo match sulla John Cain Arena, a partire dall’01.00 italiana (11.00 locali).

Sinner-Etcheverry: i precedenti

Confronto inedito