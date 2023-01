Sinner-Tsitsipas, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Australian Open

Domenica 22 gennaio con campo ed orario da definire si disputerà il match Sinner-Tsitsipas valevole per gli ottavi di finale degli Australian Open, primo Slam stagionale.

Nei primi tre incontri il tennista azzurro ha vinto molto facilmente, prima contro il britannico Edmund e poi contro l’argentino Etcheverry, sconfitti entrambi in tre rapidi set, mentre nel turno precedente ha dovuto lottare per cinque set (rimontando da 0-2) per avere la meglio dell’ungherese Fucsovics. Il tennista greco invece non ha ancora perso un set, vincendo in serie contro il francese Halys, l’australiano Hijikata e l’olandese Griekspoor.

Sono cinque i precedenti tra i due protagonisti con il tennista ellenico avanti per 4-1: l’azzurro ha vinto solamente al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2020 (6-1, 6-7, 6-2 il punteggio).

Dove vedere Sinner-Tsitsipas in tv e streaming

Il match tra Sinner-Fucsovics sarà visibile su Eurosport (canale 210 del decoder) e disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati. In streaming oltre a DAZN, la sfida di primo turno si potrà vedere anche su Discovery+, Eurosport Player, Sky Go e Tim Vision.