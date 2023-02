Daniil Medvedev comincia il suo percorso nell’Atp Dubai 2023, protagonista assieme agli eventi di Acapulco e Santiago del Cile in questa settimana tennistica. Il russo (testa di serie n°3), dopo aver vinto a Doha il suo secondo torneo dell’anno, se la vedrà contro Matteo Arnaldi nel primo turno del 500 emiratino. L’italiano, n°111 Atp, è entrato nel tabellone principale come lucky loser (dopo aver perso, nelle qualificazioni, contro il ceco Tomas Machac). Il confronto Medvedev-Arnaldi è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Il tennista di Mosca, in questa stagione, ha conquistato il titolo a Rotterdam e Doha; nel primo caso battendo in finale l’azzurro Jannik Sinner, nel secondo il britannico Andy Murray. Inoltre ha centrato la semifinale ad Adelaide e il terzo turno all’Australian Open. Il nativo di Sanremo, invece, ha vinto il Challenger di Tenerife 2 (sconfiggendo il connazionale Raul Brancaccio nell’atto conclusivo); oltre a ciò è arrivato al secondo turno in quello di Canberra e non ha superato il primo in quelli di Quimper e Manama.

Medvedev-Arnaldi, Atp Dubai 2023: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Inoltre c’è la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) e le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi martedì 28 febbraio, come secondo match sul Centre Court, non prima delle ore 13.00 italiane (16.00 locali, al termine di Cressy-Auger Aliassime).

Medvedev-Arnaldi: i precedenti

Confronto inedito