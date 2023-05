Novak Djokovic continua il suo percorso negli Internazionali d’Italia Roma 2023, quinto Atp Masters 1000 di questa stagione tennistica e terzo a svolgersi sulla terra battuta. Il serbo (testa di serie n°1), dopo aver ricevuto un bye all’esordio e sconfitto l’argentino Tomas Martin Etcheverry, il bulgaro Grigor Dimitrov e il britannico Cameron Norrie, se la vedrà con Holger Rune nei quarti di finale del torneo italiano. Il danese, n°7 del seeding, ha avuto la meglio sul qualificato francese Arthur Fils, l’azzurro Fabio Fognini e il qualificato australiano Alexei Popyrin (in seguito al bye del primo turno). Il confronto Djokovic-Rune è al suo terzo atto, con i precedenti tra i due in perfetta parità: 1-1.

Djokovic-Rune, Atp Roma 2023: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming; quest’ultima opzione è disponibile tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). In tale occasione si può seguire anche in chiaro sul 20, canali 20, 120 e 520 del digitale terrestre (online anche su mediasetinfinity.mediaset.it e sportmediaset.mediaset.it). E’ in programma oggi mercoledì 17 maggio, come primo match sul Center Court, a partire dalle ore 13.00.

Djokovic-Rune: i precedenti

Parigi Bercy 2022 – Cemento indoor – Finale – RUNE b. Djokovic 3-6 6-3 7-5

US Open 2021 – Cemento – Primo turno – DJOKOVIC b. Rune 6-1 6-7(5) 6-2 6-1

Il tennista di Belgrado, in questa stagione, ha subito conquistato il titolo sia ad Adelaide che all’Australian Open (per la decima volta in carriera). Nel primo caso si è imposto in finale contro lo statunitense Sebastian Korda, nel secondo contro il greco Stefanos Tsitsipas. Arriva poi in semifinale a Dubai, prima di ripresentarsi sul rosso europeo: terzo turno nel Masters 1000 di Montecarlo e quarti di finale a Banja Luka.

Il nativo di Gentofte, invece, ha raggiunto il quarto turno nel Major australiano dopo la sconfitta all’esordio ad Adelaide. In seguito ha centrato la semifinale sia a Marsiglia che ad Acapulco, mentre è stato costretto al ritiro durante il secondo turno a Rotterdam. Nei 1000 di Indian Wells e Miami si è fermato al terzo e al quarto turno. Nel 1000 di Montecarlo e a Monaco di Baviera centra due finali: nel primo caso perde contro il russo Andrey Rublev, nel secondo si impone contro l’olandese Botic Van De Zandschulp. Nel 1000 di Madrid si ferma al terzo turno.