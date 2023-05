Medvedev-Tsitsipas, streaming gratis e diretta tv Mediaset o Sky Sport? Dove vedere Masters 1000 Roma

Oggi pomeriggio non prima delle ore 14.30 sul campo Centrale del Foro Italico, si disputerà il match Medvedev-Tsitsipas, seconda semifinale del Masters 1000 di Roma.

Nel torneo romano il tennista russo (testa di serie numero 3) ha eliminato il finlandese Ruusuvuori, lo spagnolo Zapata Miralles (unico set perso) e i tedeschi Zverev e Hanfmann, mentre quello ellenico (numero 5 del seeding ed ancora nessun set ceduto) ha avuto la meglio sul portoghese Nuno Borges, gli azzurri Sonego e Musetti e il croato Coric.

Sono undici i precedenti tra i due protagonisti odierni che vedono in vantaggio Medvedev per 7-4, anche se l’ultima sfida l’ha vinta il greco a Torino, quando nel novembre scorso si è imposto nel Round Robin delle Atp Finals. Chi avrà la meglio, nella finale di domenica 21 maggio, sfiderà il vincente dell’altra semifinale che vedrà opposti alle ore 13, il norvegese Ruud e il danese Rune, per un interessantissimo derby scandinavo.

Dove vedere Medvedev-Tsitsipas in tv e streaming

La seconda finale degli Internazionali d’Italia tra Medvedev-Tsitsipas sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch. 205 del decoder), con telecronaca a cura della giornalista Elena Pero e il commento tecnico dell’ex tennista Paolo Bertolucci.

Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Una delle due semifinali si potrà seguire anche in chiaro su Italia 1, compreso lo streaming gratuito su mediasetinfinity.mediaset.it e sportmediaset.mediaset.it). Appena sarà ufficializzato il palinsesto, vi aggiorneremo a riguardo.