La finale degli Internazionali d’Italia 2023, quinto Atp Masters 1000 di questa stagione tennistica e terzo sulla terra battuta, sarà Rune-Medvedev. Il danese (testa di serie n°7), dopo aver ricevuto un bye all’esordio e sconfitto il qualificato francese Arthur Fils, l’azzurro Fabio Fognini, il qualificato australiano Alexei Popyrin, il serbo Novak Djokovic e il norvegese Casper Ruud, se la vedrà contro Daniil Medvedev nell’atto conclusivo del torneo di Roma. Il russo, n°3 del seeding, ha beneficiato anch’egli del bye al primo turno e avuto la meglio sul finlandese Emil Ruusuvuori, lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles, i tedeschi Alexander Zverev e Yannick Hanfmann (qualificato) e il greco Stefanos Tsitsipas.

Il confronto tra Holger Rune e Medvedev è al suo secondo atto, con lo scandinavo che si è imposto nell’unico precedente. Per il tennista di Gentofte si tratta dell’ottava finale a livello Atp (quattro successi e tre sconfitte); il nativo di Mosca, invece, è alla sua trentatreesima (diciannove vinte e tredici perse).

Rune-Medvedev, Atp Roma 2023: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming; quest’ultima opzione è disponibile tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). In tale occasione si può seguire anche in chiaro su Italia 1, canali 6, 106 e 506 del digitale terrestre (online anche su mediasetinfinity.mediaset.it e sportmediaset.mediaset.it). E’ in programma oggi domenica 21 maggio, come secondo match sul Center Court, non prima delle 16.00 (al termine della finale di doppio maschile).

Rune-Medvedev: i precedenti

Montecarlo 2023 – Terra battuta – Quarti di finale – RUNE b. Medvedev 6-3 6-4

Holger Rune, in questa stagione, ha raggiunto il quarto turno all’Australian Open dopo la sconfitta all’esordio ad Adelaide. In seguito ha centrato la semifinale sia a Marsiglia che ad Acapulco, mentre è stato costretto al ritiro durante il secondo turno a Rotterdam. Nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami si è fermato al terzo e al quarto turno. Nel 1000 di Montecarlo e a Monaco di Baviera centra due finali: nel primo caso perde contro il russo Andrey Rublev, nel secondo si impone contro l’olandese Botic Van De Zandschulp. Nel 1000 di Madrid non va oltre il terzo turno.

Daniil Medvedev, invece, ha conquistato il titolo a Rotterdam, Doha, Dubai e nel 1000 Miami; nel primo e nel quarto caso battendo in finale l’italiano Jannik Sinner, nel secondo il britannico Andy Murray e nel terzo il connazionale Andrey Rublev. Inoltre ha centrato la semifinale ad Adelaide, la finale nel 1000 Indian Wells (dove si è arreso allo spagnolo Carlos Alcaraz) e il terzo turno nel Major australiano. Nei 1000 di Montecarlo e Madrid si ferma ai quarti di finale e al quarto turno.