Jannik Sinner sfiderà Francisco Cerundolo negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2023. L’Atp di Roma è uno dei nove Masters 1000, il quinto dall’inizio di questa stagione tennistica e il terzo che si svolge sulla terra battuta. L’azzurro, testa di serie n°8, ha ricevuto un bye all’esordio e battuto il qualificato australiano Thanasi Kokkinakis e il lucky loser russo Alexander Shevchenko. Il suo avversario argentino, n°24 del seeding, ha avuto la meglio sul cinese Yibing Wu e il francese Gregoire Barrère (in seguito al bye del primo turno). Il confronto Sinner-Cerundolo è al suo quarto atto, con l’italiano che è avanti per 2-1 nei precedenti.

Sinner-Cerundolo, Atp Roma 2023: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming; quest’ultima opzione è disponibile tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). In questa occasione si può seguire anche in chiaro sul 20, canali 20, 120 e 520 del digitale terrestre (online anche su mediasetinfinity.mediaset.it e sportmediaset.mediaset.it). E’ in programma oggi martedì 16 maggio, come quarto match sul Center Court a partire dalle ore 11.00 (al termine di Swiatek-Vekic).

Sinner-Cerundolo: i precedenti

Vienna 2022 – Cemento indoor – Secondo turno – SINNER b. Cerundolo 7-5 6-3

Coppa Davis 2022 – Cemento indoor – Qualificazioni – SINNER b. Cerundolo 7-5 1-6 6-3

Miami 2022 – Cemento – Quarti di finale – CERUNDOLO b. Sinner 4-1 rit.

Il tennista altoatesino, in questa stagione, ha vinto l’Atp di Montpellier (battendo in finale lo statunitense Maxime Cressy); inoltre è arrivato in finale a Rotterdam (perdendo contro il russo Daniel Medvedev), ai quarti di finale ad Adelaide e al quarto turno dell’Australian Open. A Marsiglia è stato costretto al ritiro prima del secondo turno, mentre nel Masters 1000 di Indian Wells si è spinto sino in semifinale. In quello di Miami riesce a centrare la finale (sconfitto nuovamente da Medvedev) e in quello di Montecarlo si ferma in semifinale. A Barcellona si ritira prima di disputare il suo match dei quarti.

Il nativo di Buenos Aires, invece, non ha superato il girone alla United Cup e ha raggiunto il terzo turno nel Major australiano. Approda poi ai quarti di finale sia a Cordoba che a Buenos Aires e al secondo turno sia a Rio de Janeiro che a Santiago del Cile. Centra il terzo turno nel 1000 di Indian Wells, mentre in quello di Miami arriva sino ai quarti. Al 1000 di Montecarlo non va oltre il secondo turno, così come in quello di Madrid; nel mezzo arriva ai quarti in quel di Barcellona.