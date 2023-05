Jannik Sinner sfiderà Thanasi Kokkinakis nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2023. L’Atp di Roma è uno dei nove Masters 1000, il quinto dall’inizio di questa stagione tennistica e il terzo che si svolge sulla terra battuta. L’azzurro, testa di serie n°8, ha ricevuto un bye all’esordio. Il suo avversario australiano, n°104 Atp, è entrato nel tabellone principale dopo aver superato le qualificazioni e ha usufruito del ritiro dello spagnolo Jaume Munar. Il confronto Sinner-Kokkinakis è al suo terzo atto, con l’italiano che si è imposto in entrambi i precedenti.

Sinner-Kokkinakis, Atp Roma 2023: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming; quest’ultima opzione è disponibile tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). In questa occasione si può seguire anche in chiaro sul 20, canali 20, 120 e 520 del digitale terrestre (online anche su mediasetinfinity.mediaset.it e sportmediaset.mediaset.it). E’ in programma oggi venerdì 12 maggio, come primo match sul Center Court, a partire dalle ore 11.00.

Sinner-Kokkinakis: i precedenti

Adelaide 2023 – Cemento – Secondo turno – SINNER b. Kokkinakis 7-6(2) 6-4

Cincinnati 2022 – Cemento – Primo turno – SINNER b. Kokkinakis 6-7(9) 6-4 7-6(6)

Il tennista altoatesino, in questa stagione, ha vinto l’Atp di Montpellier (battendo in finale lo statunitense Maxime Cressy); inoltre è arrivato in finale a Rotterdam (perdendo contro il russo Daniel Medvedev), ai quarti di finale ad Adelaide e al quarto turno dell’Australian Open. A Marsiglia è stato costretto al ritiro prima del secondo turno, mentre nel Masters 1000 di Indian Wells si è spinto sino in semifinale. In quello di Miami riesce a centrare la finale (sconfitto nuovamente da Medvedev) e in quello di Montecarlo si ferma in semifinale. A Barcellona si ritira prima di disputare il suo match dei quarti.

Il nativo di Adelaide, invece, ha perso al secondo turno ad Adelaide e centrato la semifinale nell’Atp Adelaide 2. Nel Major australiano si ferma al secondo turno, per poi conquistare il primo titolo stagionale nel Challenger di Manama (sconfiggendo la wild card giordana Abedallah Shelbayh nell’atto conclusivo). Subito dopo non va oltre il secondo turno per quattro tornei consecutivi: rispettivamente a Dubai, nel Challenger di Phoenix e nei 1000 di Indian Wells e Miami. Dopo la sconfitta all’esordio nel 1000 di Madrid, giunge ai quarti di finale nel Challenger di Cagliari.