Jannik Sinner affronterà Alexander Shevchenko nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2023. L’Atp di Roma è uno dei nove Masters 1000, il quinto dall’inizio di questa stagione tennistica e il terzo che si svolge sulla terra battuta. L’azzurro, testa di serie n°8, ha ricevuto un bye all’esordio e poi ha sconfitto il qualificato australiano Thanasi Kokkinakis. Il suo avversario russo, n°93 Atp, è entrato nel tabellone principale come lucky loser e ha avuto la meglio sull’argentino Sebastian Baez. Il confronto Sinner-Shevchenko è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Sinner-Shevchenko, Atp Roma 2023: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming; quest’ultima opzione è disponibile tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). In questa occasione si può seguire anche in chiaro sul 20, canali 20, 120 e 520 del digitale terrestre (online anche su mediasetinfinity.mediaset.it e sportmediaset.mediaset.it). E’ in programma oggi domenica 14 maggio, come quinto match sul Center Court, non prima delle ore 20.30 (al termine di Kalinskaya-Rybakina).

Sinner-Shevchenko: i precedenti

Confronto inedito

Il tennista altoatesino, in questa stagione, ha vinto l’Atp di Montpellier (battendo in finale lo statunitense Maxime Cressy); inoltre è arrivato in finale a Rotterdam (perdendo contro il russo Daniel Medvedev), ai quarti di finale ad Adelaide e al quarto turno dell’Australian Open. A Marsiglia è stato costretto al ritiro prima del secondo turno, mentre nel Masters 1000 di Indian Wells si è spinto sino in semifinale. In quello di Miami riesce a centrare la finale (sconfitto nuovamente da Medvedev) e in quello di Montecarlo si ferma in semifinale. A Barcellona si ritira prima di disputare il suo match dei quarti.

Il nativo di Rostov sul Don, invece, ha perso al primo turno nel Challenger di Canberra e non si è qualificato per il Major australiano. Subito dopo conquista il primo titolo stagionale nel Challenger di Tenerife, prima di due sconfitte al primo turno in quelli di Ottignies-Louvain-la-Neuve e Tenerife 3. A Dubai perde nuovamente all’esordio, mentre nel Challenger di Phoenix centra la finale ma deve arrendersi al portoghese Nuno Borges. Dopo le sconfitte al secondo e primo turno nei Challenger di Sanremo e Barletta, ottiene il secondo successo del 2023 in quello di Madrid. Prosegue raggiungendo il secondo turno a Barcellona e il terzo nel 1000 di Madrid.