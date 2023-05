Lorenzo Sonego inizia il suo cammino negli Internazionali tennis Roma 2023, quinto Atp Masters 1000 di questa stagione tennistica e terzo a svolgersi sulla terra battuta. L’azzurro (n°48 Atp), dopo aver perso al primo turno di Madrid, affronterà Jeremy Chardy nel primo turno del torneo italiano. Il francese, n°591, è entrato nel tabellone principale grazie al ranking protetto. Il confronto Sonego-Chardy è un inedito a livello di circuito maggiore, mentre si sono affrontati in un Challenger: a Phoenix, nel 2019, si impose l’azzurro in tre set (3-6 6-3 7-5).

Sonego-Chardy, Atp Roma 2023: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming; quest’ultima opzione è disponibile tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi giovedì 11 maggio, come terzo match sul Center Court a partire dalle ore 11.00 (al termine di Nardi-Goffin).

Sonego-Chardy: i precedenti

Confronto inedito

Il tennista di Torino, in questa stagione, ha come miglior risultato i quarti di finale raggiunti a Montpellier e Dubai. Inoltre ha centrato il secondo turno sia nell’Atp Adelaide 2 che all’Australian Open; subito dopo non è andato oltre il primo a Rotterdam, Doha e nel Masters 1000 di Indian Wells. Sale di colpi nel 1000 di Miami, dove centra il quarto turno, mentre in quello di Montecarlo e a Monaco di Baviera non va oltre il secondo. Nel 1000 di Madrid si arrende all’esordio.

Il nativo di Pau, invece, è tornato a giocare dopo oltre un anno di stop (durante il quale ha anche iniziato ad allenare il connazionale Ugo Humbert). Tramite il ranking protetto, partecipa al Major australiano e al 1000 di Madrid: nel primo caso approda al secondo turno, mentre nella capitale spagnola perde già nel turno d’esordio.