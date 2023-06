Carlos Alcaraz continua il suo percorso al Roland Garros 2023, secondo torneo del Grande Slam di questa stagione tennistica e ha luogo sulla terra battuta di Parigi. Lo spagnolo (testa di serie n°1), dopo aver sconfitto gli italiani Flavio Cobolli (qualificato) e Lorenzo Musetti, il giapponese Taro Daniel, il canadese Denis Shapovalov e il greco Stefanos Tsitsipas, se la vedrà con Novak Djokovic nella prima semifinale del Major francese. Il serbo, n°3 del seeding, ha avuto la meglio sul lo statunitense Aleksandar Kovacevic, l’ungherese Marton Fucsovics, l’ispanico Alejandro Davidovich Fokina, il peruviano Juan Pablo Varillas e il russo Karen Khachanov. Il confronto Alcaraz-Djokovic è al suo secondo atto, con lo spagnolo che si è imposto nell’unico precedente.

Alcaraz-Djokovic, Roland Garros 2023: dove vedere e orario

L’incontro è trasmesso in diretta esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in quelle di live streaming, come Discovery+, eurosport.com, DAZN, TIM Vision, Sky Go e NOW TV. E’ in programma oggi venerdì 9 giugno, come secondo match sul Court Philippe Chatrier, non prima delle ore 14.45 (prima di Zverev-Ruud, l’altra semifinale in programma).

Alcaraz-Djokovic: i precedenti

Madrid 2022 – Terra battuta – Semifinale – ALCARAZ b. Djokovic 6-7(5) 7-5 7-6(5)

Il tennista di Murcia, in questa stagione, ha vinto l’Atp di Buenos Aires (battendo in finale il britannico Cameron Norrie) dopo aver saltato l’Australian Open; subito dopo è arrivato in finale a Rio De Janeiro, ma questa volta Norrie si prende la rivincita. Nel Masters 1000 di Indian Wells arriva il secondo titolo del 2023, avendo la meglio sul russo Daniil Medvedev nell’atto conclusivo. In quello di Miami, al contrario, si ferma in semifinale, mentre il terzo successo stagionale lo centra a Barcellona (battendo proprio Stefanos Tsitsipas in finale). Il quarto titolo arriva nel 1000 di Madrid (sconfiggendo il tedesco Jan-Lennard Struff nell’ultimo atto), mentre in quello di Roma è fuori al secondo turno.

Il nativo di Belgrado, invece, ha subito conquistato il titolo sia ad Adelaide che nel Major australiano (per la decima volta in carriera). Nel primo caso si è imposto in finale contro lo statunitense Sebastian Korda, nel secondo contro il greco Stefanos Tsitsipas. Arriva poi in semifinale a Dubai, prima di ripresentarsi sul rosso europeo: terzo turno nel 1000 di Montecarlo e quarti di finale in quello di Roma e a Banja Luka.